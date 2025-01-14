الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا: كل ما يجب معرفته عن النظام الجديد

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مشروع نظام البكالوريا المصري الذي سيتم تطبيقه كبديل لنظام الثانوية العامة في السنوات القادمة.

في هذا السياق، أوضحت الوزارة الفرق بين كلا النظامين، بهدف تسليط الضوء على المزايا التي يقدمها نظام البكالوريا للطلاب وأولياء الأمور، لتجنب ضغوط الثانوية العامة التي ما دام كانت تؤرق الجميع.

نظام الثانوية العامة

  • مدة الدراسة: يقتصر على عام دراسي واحد.
  • الامتحانات: الامتحان يتم مرة واحدة فقط، وتتاح فرصة دخول الدور الثاني بنصف الدرجات.
  • المواد الدراسية: يدرس الطالب 5 مواد في العام الدراسي وفقًا للنظام الجديد.
  • التخصصات: يقتصر النظام على 3 تخصصات فقط وهي:
    • علمي علوم
    • علمي رياضة
    • أدبي.
  • التربية الدينية: لا تضاف درجة التربية الدينية إلى المجموع الكلي.
  • المادة الأجنبية الثانية: يتم تدريسها، ولكن لا تضاف للمجموع.
  • مجموع الدرجات: 320 درجة كحد أقصى.

نظام البكالوريا

  • مدة الدراسة: يتوزع على عامين دراسيين، مع إمكانية مد المدة إلى 4 سنوات كحد أقصى بخلاف الصف الأول الثانوي.
  • الامتحانات: يتيح النظام للطالب أكثر من فرصة لدخول الامتحان، حيث يكون الدخول الأول مجانيًا، بينما يكون الامتحان التحسيني بتكلفة 500 جنيه للمادة.
  • المواد الدراسية: يدرس الطالب 7 مواد مقسمة على العامين الثاني والثالث الثانوي.
  • التخصصات: يشمل 4 تخصصات أساسية هي:
    • طب وعلوم الحياة
    • أعمال الاقتصاد
    • الآداب والفنون
    • الهندسة والحاسب.
  • التربية الدينية: تضاف درجات التربية الدينية إلى المجموع.
  • المادة الأجنبية الثانية: يختار الطالب بين المادة الأجنبية الثانية أو علم النفس في تخصص الآداب.
  • مجموع الدرجات: 700 درجة كحد أقصى، حيث أن كل مادة تساوي 100 درجة.
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