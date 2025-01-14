الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا: كل ما يجب معرفته عن النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مشروع نظام البكالوريا المصري الذي سيتم تطبيقه كبديل لنظام الثانوية العامة في السنوات القادمة.

في هذا السياق، أوضحت الوزارة الفرق بين كلا النظامين، بهدف تسليط الضوء على المزايا التي يقدمها نظام البكالوريا للطلاب وأولياء الأمور، لتجنب ضغوط الثانوية العامة التي ما دام كانت تؤرق الجميع.

نظام الثانوية العامة

مدة الدراسة : يقتصر على عام دراسي واحد.

: يقتصر على عام دراسي واحد. الامتحانات : الامتحان يتم مرة واحدة فقط، وتتاح فرصة دخول الدور الثاني بنصف الدرجات.

: الامتحان يتم مرة واحدة فقط، وتتاح فرصة دخول الدور الثاني بنصف الدرجات. المواد الدراسية : يدرس الطالب 5 مواد في العام الدراسي وفقًا للنظام الجديد.

: يدرس الطالب 5 مواد في العام الدراسي وفقًا للنظام الجديد. التخصصات : يقتصر النظام على 3 تخصصات فقط وهي: علمي علوم علمي رياضة أدبي.

: يقتصر النظام على 3 تخصصات فقط وهي: التربية الدينية : لا تضاف درجة التربية الدينية إلى المجموع الكلي.

: لا تضاف درجة التربية الدينية إلى المجموع الكلي. المادة الأجنبية الثانية : يتم تدريسها، ولكن لا تضاف للمجموع.

: يتم تدريسها، ولكن لا تضاف للمجموع. مجموع الدرجات: 320 درجة كحد أقصى.

نظام البكالوريا