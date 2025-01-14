"رينو 5 توربو 3E" سيارة كهربائية رياضية بتقنيات متقدمة وسعر فخم
كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو 5 توربو 3E، الذي من المقرر طرحه في الأسواق عام 2025.
تنتمي هذه السيارة إلى فئة الهاتشباك الرياضية، وتتميز بتصميم ثنائي الأبواب ومظهر عصري يجذب عشاق السيارات الفاخرة.
مواصفات سيارة رينو 5 توربو 3E الكهربائية
- التصميم الخارجي:
- السيارة مزودة بجنوط كبيرة بحجم 20 إنش، مما يمنحها مظهرًا رياضيًا مميزًا.
- تتضمن السيارة جناحًا خلفيًا ضخمًا وناشر هواء ديناميكي مع أقواس عجلات واسعة، مما يساعد في تحسين الأداء الديناميكي الهوائي.
- المحرك والأداء:
- تعتمد رينو 5 توربو 3E على محركين داخل العجلات بفضل تقنية العجلات المتقدمة التي طورتها شركة Protean Electric البريطانية، ما يوفر دقة تحكم استثنائية في كل عجلة.
- إجمالي قوة السيارة يتجاوز 500 حصان، مما يعزز قدرتها على الأداء الرياضي.
- تسارع مذهل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3.5 ثانية.
- التكنولوجيا والتصميم الداخلي:
- السيارة مصممة لتوفر وضعيات انجراف متعددة، وتتمتع بنظام مكابح يدوية لتحسين التحكم اليدوي، مما يجعلها مثالية لعشاق القيادة الرياضية.
سعر رينو 5 توربو 3E
يتجاوز سعر السيارة 100 ألف جنيه إسترليني، نظرًا للتقنيات المتقدمة والمواد الفاخرة التي تم استخدامها في تصنيعها، مما يضعها في فئة السيارات الفاخرة ذات الأداء العالي.