"رينو 5 توربو 3E" سيارة كهربائية رياضية بتقنيات متقدمة وسعر فخم

كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو 5 توربو 3E، الذي من المقرر طرحه في الأسواق عام 2025.

تنتمي هذه السيارة إلى فئة الهاتشباك الرياضية، وتتميز بتصميم ثنائي الأبواب ومظهر عصري يجذب عشاق السيارات الفاخرة.

مواصفات سيارة رينو 5 توربو 3E الكهربائية

التصميم الخارجي : السيارة مزودة بجنوط كبيرة بحجم 20 إنش، مما يمنحها مظهرًا رياضيًا مميزًا. تتضمن السيارة جناحًا خلفيًا ضخمًا وناشر هواء ديناميكي مع أقواس عجلات واسعة، مما يساعد في تحسين الأداء الديناميكي الهوائي.

: المحرك والأداء : تعتمد رينو 5 توربو 3E على محركين داخل العجلات بفضل تقنية العجلات المتقدمة التي طورتها شركة Protean Electric البريطانية، ما يوفر دقة تحكم استثنائية في كل عجلة. إجمالي قوة السيارة يتجاوز 500 حصان ، مما يعزز قدرتها على الأداء الرياضي. تسارع مذهل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3.5 ثانية .

: التكنولوجيا والتصميم الداخلي : السيارة مصممة لتوفر وضعيات انجراف متعددة، وتتمتع بنظام مكابح يدوية لتحسين التحكم اليدوي، مما يجعلها مثالية لعشاق القيادة الرياضية.

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سعر رينو 5 توربو 3E

يتجاوز سعر السيارة 100 ألف جنيه إسترليني، نظرًا للتقنيات المتقدمة والمواد الفاخرة التي تم استخدامها في تصنيعها، مما يضعها في فئة السيارات الفاخرة ذات الأداء العالي.