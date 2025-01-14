مزادات علنية لبيع السيارات من قبل الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والبنك الأهلي المصري: تفاصيل وشروط المشاركة

تستعد كل من الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والبنك الأهلي المصري لتنظيم مزادات علنية لبيع سيارات مستعملة في يناير 2025، مما يوفر فرصة للمشاركة في الحصول على سيارات متنوعة من موديلات مختلفة، نستعرض تفاصيل المزادات وشروط المشاركة.

1. مزاد الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

عدد السيارات : تشمل عملية البيع 15 سيارة ملاكي من موديلات متنوعة، إضافة إلى قطع غيار وأصناف أخرى مختلفة.

: تشمل عملية البيع 15 سيارة ملاكي من موديلات متنوعة، إضافة إلى قطع غيار وأصناف أخرى مختلفة. موعد المزاد : سيُقام المزاد يوم السبت 18 يناير 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

: سيُقام المزاد يوم السبت 18 يناير 2025، في تمام الساعة 12 ظهرًا. المكان: سيُجرى المزاد بمقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، في المبنى الإداري الواقع على طريق قرية البضائع.

شروط المزاد:

سعر كراسة الشروط : 1500 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة.

: 1500 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة. التأمين الابتدائي : يجب سداد مبلغ 50 ألف جنيه كتأمين ابتدائي.

: يجب سداد مبلغ 50 ألف جنيه كتأمين ابتدائي. المتطلبات : يتعين على الراغبين في المشاركة شراء كراسة الشروط للحضور. كما يتطلب الأمر وجود شهادة بيئة للوحات الخاضعة للبيئة.

: يتعين على الراغبين في المشاركة شراء كراسة الشروط للحضور. كما يتطلب الأمر وجود شهادة بيئة للوحات الخاضعة للبيئة. مكان شراء كراسة الشروط: يمكن شراء كراسة الشروط من 2 شارع شريف عمارة اللواء.

2. مزاد البنك الأهلي المصري

عدد السيارات : يتضمن المزاد 42 سيارة متنوعة تشمل سيارات ملاكي وميني باص من موديلات تتراوح بين 2010 و2021.

: يتضمن المزاد 42 سيارة متنوعة تشمل سيارات ملاكي وميني باص من موديلات تتراوح بين 2010 و2021. الموديلات المتاحة : تشمل السيارات المعروضة في المزاد علامات تجارية شهيرة مثل مرسيدس ، فولكس فاجن ، شيفروليه ، أوبل ، تويوتا ، سكودا ، بالإضافة إلى سيارات نقل أموال مصفحة.

: تشمل السيارات المعروضة في المزاد علامات تجارية شهيرة مثل ، ، ، ، ، ، بالإضافة إلى سيارات نقل أموال مصفحة. موعد المزاد : سيُعقد المزاد يوم الخميس 16 يناير 2025، الساعة 12 ظهرًا.

: سيُعقد المزاد يوم الخميس 16 يناير 2025، الساعة 12 ظهرًا. المكان: المزاد سيكون في البنك الأهلي المصري، قطاع أمناء الاستثمار، في 5.3 شارع مصدق في الدقي، الجيزة.

شروط المزاد:

سعر كراسة الشروط : 750 جنيه.

: 750 جنيه. التفاصيل: يمكن الحصول على كراسة الشروط من البنك الأهلي المصري، والتي تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالمزاد.

كيفية المشاركة في المزاد

للمشاركة في أي من المزادين، يتوجب على الراغبين شراء كراسات الشروط من الأماكن المحددة، والالتزام بكافة الشروط مثل سداد التأمين الابتدائي والالتزام بالقوانين البيئية.

يمكن للمشاركين بعد ذلك حضور المزاد في الموعد المحدد والتنافس على السيارات المتاحة.