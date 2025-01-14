موقف مروان عطية من المشاركة مع الأهلي ومفاجأة بشأن مدة غيابه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل جديدة بشأن حالة النجم الدولي مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومدة غيابه عن الملاعب.

موقف مروان عطية من المشاركة مع الأهلي ومفاجأة بشأن مدة غيابه

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه رقم 10 المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مروان عطية عنده مشكلة كبيرة بقاله تلات شهور وكان بيشارك في المباريات وهو عنده فتاق".

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وتابع:" مروان عطية يحتاج إلى تدخل جراحي، وكان يشارك بحقن مسكنات حتى يتمكن من المشاركة في المباريات في الفترة الاخيرة".

وأتم كريم رمزي:" في حال إجراء مروان عطية، العملية، من المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 شهور على الاقل".

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