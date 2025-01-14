كيفية الحصول على 10 جيجا هدية من شركة WE على اشتراك الإنترنت الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE عن عرض استثنائي لعملاء الإنترنت الأرضي في مصر، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من 10 جيجا إنترنت مجانًا عند شحن رصيدهم.

نوضح لكم كيفية الحصول على هذا العرض والخطوات البسيطة التي يجب اتباعها للاستفادة منه.

طريقة الحصول على 10 جيجا هدية على اشتراك الإنترنت الأرضي:

إذا كنت من عملاء المصرية للاتصالات WE وترغب في الحصول على 10 جيجا إنترنت مجانًا، إليك الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها للاستفادة من العرض.

الخطوة الأولى: تحميل تطبيق My WE

أولًا، عليك تحميل تطبيق My WE على هاتفك المحمول، والذي يعتبر الوسيلة الأساسية لإتمام عملية الشحن والاستفادة من العرض.

يمكنك تحميل التطبيق من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

الخطوة الثانية: شحن رصيدك عبر التطبيق

بعد تحميل التطبيق، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم اختر وسيلة الشحن المناسبة لك (مثل كروت الدفع البنكي أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى).

للحصول على 10 جيجا هدية، يجب أن تشحن رصيدك بمبلغ 400 جنيه أو أكثر.

الخطوة الثالثة: استلام 10 جيجا هدية

بعد إتمام عملية الشحن بنجاح، ستتم إضافة 10 جيجا إنترنت مجانًا إلى حسابك بشكل تلقائي.

الهدية لا تقتصر على استخدامات معينة، ولن تتحمل أي مصروفات إضافية عند استخدام الإنترنت بعد الشحن.

مزايا عرض 10 جيجا هدية من WE