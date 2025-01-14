شبورة مائية كثيفة تغلق الطرق وتؤثر على حركة المرور في مصر

ضربت الشبورة المائية الكثيفة، التي وصلت إلى حد الضباب، عددًا من المحافظات في مصر اليوم، مما تسبّب في إغلاق بعض الطرق الرئيسية بسبب انعدام الرؤية.

وقد ازدادت كثافة الشبورة بشكل ملحوظ على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، مما جعل العديد من الجهات المعنية، مثل الإدارة العامة للمرور والشبكة الوطنية للطوارئ، تتابع الوضع على مدار الساعة.

حالة الشبورة المائية اليوم

تشير الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في 19 محافظة.

تشمل هذه المحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، مطروح، بورسعيد، دمياط، السويس، الإسماعيلية، الفيوم، شمال سيناء، بني سويف، والمنيا.

إغلاق الطرق بسبب الشبورة المائية

في ظل تكثيف الشبورة المائية، أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن كثافة الضباب.

كما تم غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب نفس الظاهرة، وأكدت المحافظة أنها ستواصل إغلاق هذه الطرق حتى تتحسن الرؤية.

كما أهابت محافظة الإسكندرية بمالكي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، مع الالتزام بقواعد القيادة الآمنة في الشبورة المائية على باقي الطرق.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للدفء خلال النهار على معظم الأنحاء، مع اعتدال درجات الحرارة على السواحل الغربية، ودفء ملحوظ على أقاليم جنوب الصعيد.

ورغم ذلك، يتوقع أن تتحول الأجواء في المساء والصباح الباكر إلى شديدة البرودة، مع احتمالية حدوث صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار

وتشير التوقعات إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد، بالإضافة إلى مدينتي حلايب وشلاتين، حيث يتوقع أن تكون الأمطار على فترات متقطعة.

التوقعات للأيام المقبلة

من المتوقع أن تستمر ظاهرة كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية حتى يوم الأحد 19 يناير، مع استمرار تأثر الحركة المرورية في بعض المناطق.