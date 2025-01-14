أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 من بنكي الأهلي ومصر
شهدت معدلات البحث ارتفاعًا كبيرًا حول أعلى عائد على شهادات الادخار 2025، بعد قرار بنكي الأهلي ومصر الأخير حول استمرارية استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.5%.
في هذا التقرير، سنوضح أفضل عروض شهادات الادخار التي تقدمها هذه البنوك، بالإضافة إلى العوائد الثابتة التي يمكن أن يحصل عليها العملاء.
شهادات ادخار البنك الأهلي
الشهادة البلاتينية السنوية
- مدة الشهادة: سنة
- العائد: 23.5% شهريًا، 27% سنويًا، 23% يوميًا
- الاسترداد: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. يمكن استرداد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية والعائد المستحق.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة
- الاسترداد: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويمكن استردادها في نهاية المدة بكامل قيمتها.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة
- الاسترداد: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويمكن استردادها في نهاية المدة.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 21.5% شهريًا
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- الاسترداد: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
شهادات بنك مصر
شهادة طلعت حرب
- مدة الشهادة: 12 شهرًا
- العائد: 23.5% شهريًا، 27% في نهاية المدة
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- الاسترداد: يمكن شراء الشهادة عبر الإنترنت، الهاتف المحمول، وماكينات الصراف الآلي.
شهادة القمة
- مدة الشهادة: 3 سنوات
- العائد: 21.5% شهريًا
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
- الاسترداد: يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.