عاجل:- الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

أعلن المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، في الوقت الذي أفاد فيه بأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية فشلت في التصدي لهذا الهجوم.

تأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف إسرائيلية في الـ 12 ساعة الماضية.

تفاصيل العملية العسكرية

وقال يحيى سريع، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، إن الحوثيين نفذوا عملية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأوضح أن الصاروخ وصل إلى هدفه المحدد، وأن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية فشلت في تدميره، مما يشير إلى نجاح الهجوم.

وأكد سريع أن هذه العملية العسكرية هي الثالثة التي ينفذها الحوثيون ضد أهداف إسرائيلية خلال الـ 12 ساعة الماضية.

رد فعل الاحتلال الإسرائيلي

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت فرق الإسعاف الإسرائيلية أن 11 شخصًا أصيبوا خلال محاولاتهم التوجه إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ، مما يعكس حالة القلق والهلع التي تسببت فيها الهجمات الحوثية.