استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بعد التراجع الذي سجله المعدن الأصفر في الأسعار يوم أمس.

حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 15 جنيهًا، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 12 جنيهًا. 

نعرض لك تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر، وكذلك تأثير العوامل العالمية على الأسعار.

تأثير العوامل العالمية على سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا في بداية تعاملات اليوم، حيث انخفضت الأونصة بنحو 30 دولارًا لتسجل 2660 دولارًا للأوقية.

يرجع هذا الانخفاض إلى صعود الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على الذهب بسبب السياسة النقدية المشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

كذلك، فإن التوقعات بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد أثرت بشكل غير مباشر على أسعار المعدن الأصفر، وفقًا لتقرير وكالة "رويترز".

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24:

  • سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4302 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21:

  • سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3765 جنيهًا للجرام دون مصنعية، و3865 جنيهًا مع المصنعية.

سعر الذهب عيار 18:

  • سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 3227 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب:

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30120 جنيهًا دون مصنعية.
سعر الذهب اليوم اسعار الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالمي ا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

انفراجة في مفاوضات كهربا مع الاتحاد الليبي والحسم خلال ساعات

أكرم توفيق يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من التجديد

عاجل - تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان

وزير خارجية لوكسمبورج: نؤيد حل الدولتين وحق الفلسطينيين في العيش بسلام

قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي