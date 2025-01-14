استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بعد التراجع الذي سجله المعدن الأصفر في الأسعار يوم أمس.

حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 15 جنيهًا، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 12 جنيهًا.

نعرض لك تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر، وكذلك تأثير العوامل العالمية على الأسعار.

تأثير العوامل العالمية على سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا في بداية تعاملات اليوم، حيث انخفضت الأونصة بنحو 30 دولارًا لتسجل 2660 دولارًا للأوقية.

يرجع هذا الانخفاض إلى صعود الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على الذهب بسبب السياسة النقدية المشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كذلك، فإن التوقعات بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد أثرت بشكل غير مباشر على أسعار المعدن الأصفر، وفقًا لتقرير وكالة "رويترز".

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4302 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3765 جنيهًا للجرام دون مصنعية، و3865 جنيهًا مع المصنعية.

سعر الذهب عيار 18:

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 3227 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب: