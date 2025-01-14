حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحسم موقف كهربا النهائي من الرحيل

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" النادي الأهلي في الوقت الحالي، يعاني من غيابات بالجملة وتحديدا في خط الهجوم، وذلك بعد إصابة وسام أبو علي، ورحيل بيرسي تاو ".

وأضاف:" خط هجوم النادي الأهلي في الوقت الحالي، لا يوجد فيه أي لاعب جاهز للمشاركة في المباريات بإستثناء حسين الشحات فقط".

واستكمل:" المفاوضات بين محمود كهربا ونادي السويحلي الليبي توقفت، بسبب تأخر كهربا في العرض المقدم له، والنادي قريب من ضم حسام حسن لاعب سموحة بدلا منه".

وأتم:" هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، بالموافقة على استمرار محمود كهربا وعدم رحيله، حيث من المقرر أن يكون في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة، لأن هناك صعوبة في مشاركة وسام أبو علي، بالإضافة إلى رحيل بيرسي تاو عن الفريق".