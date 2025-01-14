إزالة الإشغالات والتعدي على أراضي الدولة بمدينة الضبعة

قاد اللواء محمد ابو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة يرافقه شركة المرافق بالضبعة حملة لإزالة الاشغالات والتعدى على الأرصفة بالشارع الرئيسي بمدينة الضبعة، مع نقل الباعة إلى السوق الحضاري الجديد وتم تحرير محاضر للمخالفين،مع تحرير عدد20 محضر للمخالفين



أعقبها تنظيم حمله مكبرة برئاسة رئيس مدينة الضبعة يرافقه احمد مهني مدير اداره التموين بالضبعة حيث تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التجاريه بالمدينة،وتم ضبط 200 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم اعدامها، مع تحرير 20 محضر للمخالفين

وفي إطار متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا تم تفقد أعمال الرصف بخطة العام المالي2025/2024 برصف عدد من الشوارع بالمدخل الغربي للمدينه بدايه الطريق من الإسكان الوظيفي حتى المدرسه التجاريه وإلي السنترال.

كما تم تفقد أعمال إعاده تأهيل الحديقه العامه للمدينه من قص الأشجار وتنسيقها،مع تنظيف الحديقة ورفع المخلفات لتكون بالشكل الحضاري واللائق لاستقبال أهالي المدينة وزوارها

من ناحية أخرى في إطار الحرص على الحفاظ اراضى الدولة ومنع محاولات التعدي عليها تم إزالة خمس حالات بناء مخالف في المهد.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة،ومتابعة تنفيذ المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ ومنع التعدى على أراضى الدولة أو أى تجاوزات أخرى كإشغالات الباعة الجائلين وتعدى المحلات على الطريق والأرصفة.