إزالة الإشغالات والتعدي على أراضي الدولة بمدينة الضبعة

محافظات
إزالة المباني المخالفة
إزالة المباني المخالفة بالضبعة

قاد اللواء محمد ابو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة يرافقه شركة المرافق بالضبعة حملة لإزالة  الاشغالات والتعدى على الأرصفة بالشارع الرئيسي بمدينة  الضبعة، مع نقل الباعة إلى السوق الحضاري الجديد وتم تحرير محاضر للمخالفين،مع تحرير عدد20 محضر للمخالفين
 

 أعقبها تنظيم حمله مكبرة برئاسة رئيس مدينة الضبعة يرافقه احمد مهني مدير اداره التموين بالضبعة حيث تم  المرور  على عدد من  المخابز والمحلات التجاريه بالمدينة،وتم ضبط 200 كجم  لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم اعدامها، مع تحرير 20 محضر للمخالفين

وفي إطار متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا تم تفقد   أعمال الرصف بخطة العام المالي2025/2024 برصف  عدد من الشوارع بالمدخل الغربي للمدينه   بدايه الطريق من الإسكان الوظيفي حتى المدرسه التجاريه وإلي السنترال.

كما تم تفقد أعمال  إعاده تأهيل الحديقه العامه للمدينه من قص الأشجار وتنسيقها،مع تنظيف الحديقة ورفع المخلفات  لتكون بالشكل الحضاري واللائق لاستقبال أهالي  المدينة وزوارها

من ناحية أخرى في إطار الحرص على الحفاظ اراضى الدولة ومنع محاولات التعدي عليها  تم إزالة  خمس حالات بناء مخالف في المهد.

 تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة  بنطاق مراكز ومدن المحافظة،ومتابعة تنفيذ المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ ومنع التعدى على أراضى الدولة أو أى تجاوزات أخرى  كإشغالات الباعة الجائلين وتعدى المحلات على الطريق والأرصفة.

إزالة الإشغالات إدارة التموين التعدي على اراضي الدولة المحلات التجارية تعدي على اراضي الدولة حملة لإزالة الإشغالات

مواد متعلقة

«فضائل شهر رجب» أمسية دينية لخريجي الأزهر بمطروح

مدير تعليم مطروح تتابع مسار امتحانات النقل في يومها الثالث

مؤشرات قياس الأداء بمركز خدمات مطروح الإلكتروني وصل 99٪

تفاصيل إنشاء أول منطقة صناعية بمطروح

حملة مكبرة لازاله الاشغالات والباعة الجائلين بمدينة العلمين

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع مدينة مرسى مطروح

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء انضباطية هادئة بمطروح

تفاصيل برقية عزاء من السفير الليبي لقبائل مطروح في فقيد عائلة العشيبات

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

انفراجة في مفاوضات كهربا مع الاتحاد الليبي والحسم خلال ساعات

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي

أكرم توفيق يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من التجديد

عاجل - تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان