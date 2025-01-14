أبو الغيط يزور بيروت لتهنئة الرئيس عون

عربي ودولي
بوابة الفجر

قام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة إلى لبنان في 13 يناير الجاري، لتنهئة الرئيس العماد جوزيف عون، على توليه رئاسة البلاد، متمنيا له كل التوفيق في قيادة دفة لبنان وعهد جديد مليء بالأمل، مشيدا بما يحظى به الرئيس عون، من ثقة شعبية وكفاءة ووطنية.  

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أحمد أبو الغيط، أثنى خلال لقائه مع الرئيس الجديد على خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان باعتباره يؤسس لعهد جديد يستحقه هذا البلد وشعبه بعد طول معاناة وأزمات.

وأوضح المتحدث، أن الأمين العام، التقى خلال الزيارة بكل من الرئيس نبيه بري، والرئيس نجيب ميقاتي، حيث أكد خلال تلك اللقاءات أن لبنان اليوم لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد للبلد عافيته، وتعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم وتحقق للبنان انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم سيادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها.

وأضاف المتحدث، أن الأمين العام، لفت خلال الزيارة إلى أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات ملموسة نحو الوفاء بالمتطلبات الشعبية بحيث تضع لبنان على الطريق الصحيح للتعافي، وتجعله بمنأى عن أي تجاذبات وصراعات خارجية وتعزيز علاقاته مع محيطه العربي على أسس سليمة.

كما أكد المتحدث الرسمي، على أن مواصلة الجامعة العربية القيام بالدور المنوط بها إزاء دعم لبنان وشعبه، وتطلعها  للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة في كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي للبنان وشعبه.

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