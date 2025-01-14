وزارة التعليم تطلب بيانات المتظلمين من مسابقة "30 ألف معلم"

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهات المعنية إلى سرعة موافاتها ببيانات المتقدمين بالتظلمات من الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم".



يأتي ذلك في إطار مسابقة "30 ألف معلم"، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف سد العجز في أعداد المعلمين وانتقاء أفضل الكوادر التعليمية لإعداد جيل قادر على المساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وأكدت الوزارة أن البيانات المطلوبة تشمل الاسم الرباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف، على أن يتم إرسالها في صيغة ملف Excel. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقي البيانات، والمقرر أن يكون غدًا الثلاثاء، 14 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، والتأكد من معالجة التظلمات بما يضمن حقوق الجميع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها مستمرة في التزامها بمعايير الشفافية والعدالة في جميع مراحل مسابقة "30 ألف معلم". وتأتي دعوة الوزارة لتلقي بيانات المتظلمين ضمن جهودها لضمان منح كل متقدم حقه الكامل، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، واستكمالًا لدورها في دعم منظومة التعليم وتطويرها لبناء أجيال تسهم في رفعة المجتمع ونهضته.