انطلاق فعاليات سلسلة جلسات الحوار المجتمعى حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"

أخبار مصر
التعليم
التعليم

تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

ومن المقرر أن تستهل سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

البكالوريا المصرية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي رئيس مجلس الوزراء شهادة البكالوريا المصرية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف

مواد متعلقة

"الفجر" يرصد شرح تفصيلي لنظام الثانوية العامة الجديد "البكالوريا المصرية"

التفاصيل الكاملة لنظام شهادة البكالوريا المصرية (صور)

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة بمحافظة المنوفية

إضافة الدين للمجموع.. هل هي خطوة نحو العدالة أم عبء إضافي على الطلاب؟.. خبير يجيب

عبد اللطيف: الدولة المصرية تضع ملف التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية على رأس أولوياتها

المدارس تستعد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 لصفوف النقل

التعليم تستعد لعقد اختبارات صفوف النقل بداية الأسبوع المقبل

المدارس تستعد لتوزيع بطاقات أرقام جلوس الشهادة الإعدادية اليوم

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

انفراجة في مفاوضات كهربا مع الاتحاد الليبي والحسم خلال ساعات

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي

أكرم توفيق يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من التجديد

عاجل - تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان