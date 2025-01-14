عميد "تربية رياضية طنطا" يفتح تحقيق فى مشاجرة بين طالب ودكتور جامعي

قرر الدكتور هاني سعيد، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، فتح تحقيق عاجل بشأن واقعة شغب شهدتها إحدى لجان الامتحانات بالكلية، حيث تطورت مشادة بين طالب وأستاذ جامعي إلى حالة من الفوضى، وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا بعد انتشار فيديو يوثق الحادثة تحت عنوان "أوعى إيدك".

وفقًا لتصريحات عميد الكلية فإن الطالب المقيد بالفرقة الثانية تم ضبطه أثناء محاولته الغش خلال الامتحان. وأوضح الدكتور أن الأستاذ الجامعي الذي كان يراقب اللجنة حرر محضر غش ضد الطالب، إلا أن الأخير حاول إثارة الشغب والإخلال بسير العملية الامتحانية.



وأكد عميد الكلية أنه تم توجيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الطالب، مع التأكيد على تطبيق القانون الخاص بمكافحة الإخلال بالامتحانات للحفاظ على انضباط العملية التعليمية.