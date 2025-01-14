محافظ المنيا يبحث مع وفد صندوق الإسكان الاجتماعي إجراءات تسليم وحدات الإسكان الاقتصادي بأبوقرقاص

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمهندس عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

  تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات التمويل للمستحقين لعدد 38 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي بطريق المنشية بأبوقرقاص، حيث تم إزالة كافة العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن مع استيفاء اى مستندات مطلوبة.

 جاء ذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين المستحقين، وعلى خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبين علي بدوي وحسام أبو زيد، عضوي مجلس النواب، أمام لجنة الإدارة المحلية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسليم المواطنين للوحدات السكنية.

 كما تناول اللقاء مناقشة الإعلان عن طرح الوحدات السكنية المتبقية وفقًا للمعايير المقررة، في إطار جهود المحافظة لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ودعم خطة الدولة للإسكان الاقتصادي.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتفقد مشروعات صناعية بمركز سمالوط لدعم الإنتاج والتصدير وتشجيعا للاستثمار

محافظ المنيا..يتفقد مركزين طبيين بالحي المتميز و“ابني بيتك 2” ويعاين قطعة أرض لإنشاء مستشفى بالمنيا الجديدة

تقديم الخدمات الطبية لـ 1280 مواطنًا خلال قافلة مجانية بقرية طهنشا

محافظ المنيا يعلن جاهزية المدارس لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ المنيا يفتح باب الترخيص لسيارات أجرة بجميع القرى ويوافق على ترخيص 40 سيارة ميكروباص

ضبط 218 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا

إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة فى 3 مراكز

محافظ المنيا يشهد انطلاق موسم توريد القصب بمصنع سكر أبوقرقاص

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

انفراجة في مفاوضات كهربا مع الاتحاد الليبي والحسم خلال ساعات

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

قناة: اضطرابات في لبنان ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي

أكرم توفيق يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من التجديد

عاجل - تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان