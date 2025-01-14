أسعار صرف العملات العربية في البنك الاهلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

حققت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 يناير 2025، وسجل الدينار البحريني للشراء 132.4653 جنيه و134.115 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 14-1-2025



وسجّل الدينار الكويتي للشراء الثلاثاء 14-1-2025، 162.6692 جنيه و163.8101 جنيه للبيع.

سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.4065 جنيه و13.469 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 14-1-2025



وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء الثلاثاء 14-1-2025،13.7251 جنيه و13.7653 جنيه للبيع.

سجل الدينار البحريني للشراء 132.4653 جنيه و134.115 جنيه للبيع.

سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 129.7673 جنيه و131.3349 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 14-1-2025،في البنك الأهلي المصري



وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.8071 جنيه و13.8699 جنيه للبيع.

سجل الدينار الأردني للشراء 70.6475 جنيه و71.2313 جنيه للبيع

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والتي جاءت كالتالي:

الاجتماع الأول: الخميس 20 فبراير 2025

الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025

الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025

الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025

الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025

الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025

الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025

الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025



تستمر هذه الاجتماعات في تحديد أسعار الفائدة ومراجعة السياسات النقدية وفقًا لأحدث المعطيات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.