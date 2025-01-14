استمرار ظاهرة الانسحاب في دوري الكرة النسائية

تستمر ظاهرة الانسحاب من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، بعدما أنسحب فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره مسار في ملعب النادي المصري، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية

وجاء انسحاب فريق المصري بعد مرور 8 دقائق فقط من بداية المباراة بسبب عدم إكتمال عدد لاعبات المصري حيث شارك فريق المصري بـ 8 لاعبات فقط في أرص الملعب دون وجود بدلاء، وجاء ذلك بسبب إرتباط لاعبات المصري بالإمتحانات وغيابات أخرى للإصابة.

مما أدى لقيام فريق المصري بالإنسحاب من المباراة وتم إحتساب نتيجة المباراة بفوز فريق مسار 2-0.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى في إنسحاب الاندية أمام مسار، حيث انسحب من قبل فريق الإتحاد السكندري وفريق إتحاد بسيون وعدد من الفرق الاخرى بسبب عدم تقارب المستويات الفنية بين مسار وغالبية فرق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.