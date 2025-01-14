مصرع طالبة وإصابة 12 آخرين بينهم 9 طلاب بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شهد طريق بحيرة قارون السياحي بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم حادثًا أليمًا صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة كانت تقل مجموعة من الطلاب في طريقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

الحادث أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 12 آخرين، من بينهم 9 طلاب.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة قرب مدخل قرية تونس. السيارة كانت محملة بالركاب، معظمهم من الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى لجان الامتحانات، عندما فقد السائق السيطرة على المركبة، مما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ.

نقل المصابين والتحقيقات الأولية

انتقلت فرق من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما أودعت جثة الطالبة المتوفاة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي. كما قررت النيابة انتداب مهندس فني لفحص السيارة المتسببة في الحادث، لتحديد مدى توفر وسائل الأمان فيها، والوقوف على الأسباب الفنية التي قد تكون أدت إلى وقوع الكارثة.

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هذا وقد أثار الحادث حزنًا عميقًا بين أهالي المنطقة، وتصاعدت الدعوات لتحسين مستوى الأمان على الطرق الحيوية مثل طريق بحيرة قارون، الذي يُعتبر شريانًا رئيسيًا ولكنه يعاني من غياب معايير السلامة.

هذا الحادث الأليم يعيد طرح تساؤلات هامة حول سلامة النقل الجماعي وظروف البنية التحتية للطرق، خاصة مع اقتراب موسم الامتحانات وزيادة حركة الطلاب والركاب. 

يبقى الأمل أن تكون هذه الفاجعة دافعًا لتطوير شبكة الطرق، بما يضمن سلامة وأمان المواطنين.

 

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