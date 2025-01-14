إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة في محافظة القليوبية، وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية لموقع الحادث، تبين إصابة 7 أشخاص  وجرى رفع السيارتين عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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