سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 يناير

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 14 يناير، تحركات ملحوظة في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

الشراء: 163.396

البيع: 163.810

في المصرف العربي الدولي

سجل سعر شراء الدينار الكويتي 163.396 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 163.810 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية



الشراء: 163.370

البيع: 163.810

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 157.564

البيع: 162.163

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 157.564 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 162.163 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

الشراء: 156.426

البيع: 163.879

في البنك المصري الخليجي

كان سعر شراء الدينار الكويتي 156.426 جنيه مصري، وسعر البيع 163.879 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK)

الشراء: 154.389

البيع: 164.221

في بنك الكويت الوطني (NBK)

كان سعر شراء الدينار الكويتي 154.389 جنيه مصري، وسعر البيع 164.221 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

الشراء: 152.909

البيع: 163.810

في المصرف المتحد

سجل سعر شراء الدينار الكويتي 152.909 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 163.810 جنيه مصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.7251 جنيه و13.7653 جنيه للبيع.

سجل الدينار البحريني للشراء 132.4653 جنيه و134.115 جنيه للبيع.

‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 129.7673 جنيه و131.3349 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري