إزالة الاشغالات بمدينة براني بمحافظة مطروح

نظم مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة،يرافقة شرطة المرافق ببرانى حملة لازالة ورفع الاشغالات من منطقة سوق برانى وتحرير 4 محاضر اشغالات

وإستمرارًا لجهود النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري تم تكثيف جهود النظافة ورفع القمامة فى منطقة حى الامل والتوحيد والعزة الشرقيه والشارع الرئيسى بالمدينة



كما تم تنظيم حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث تم ازاله قواعد خشبية للبدء في إنشاء مبانى مخالفة فى المهد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإستمرارًا لجهود مراكز ومدن المحافظة في الحفاظ على الشكل الحضارى وإزالة الاشغالات والتعديات على الشارع مع تيسير حركة المواطنين والسيارات.