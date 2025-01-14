محكمة جنايات الفيوم تؤيد حكم الإعدام على قاتل المحامٍ بقرية الإعلام

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو زكري، بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم حسام رمضان أحمد، بعد إدانته بقتل جاره، المحامي سيد عويس خلف، مستخدمًا فأسًا في قرية الإعلام بمركز الفيوم.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في الواقعة.

وبعد صدور قرار المفتي، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بتأييد الإعدام.

تفاصيل الجريمة

تعود القضية التي تحمل رقم 89393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم، إلى يوم الثالث من مارس 2023.

حيث أقدم المتهم، البالغ من العمر 38 عامًا، على مهاجمة المجني عليه، المحامي سيد عويس خلف (43 عامًا)، أثناء جلوسه أمام منزله.

وقام بضربه على رأسه بفأس من الخلف، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأظهرت كاميرات المراقبة القريبة تسجيلًا للحادثة، التي تبين أن سببها كان تدخل المجني عليه لوقف المتهم عن التعدي على أحد الجيران بالضرب.

قاد المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، عملية ضبط المتهم الذي حاول الادعاء بالجنون في محاولة للإفلات من العقاب.

إلا أن تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية أكد أن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات عقلية أو نفسية، وأنه مسؤول عن أفعاله بالكامل.

بهذا الحكم، تختتم المحكمة واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في محافظة الفيوم، مؤكدةً على صرامة العدالة في مواجهة الجرائم العنيفة.