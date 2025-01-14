صحة الدقهلية يوم علمى بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة لجنة موسعة من الطب العلاجى بتفقد مستشفى السنبلاوين العام للوقوف على أهم المستجدات فيما يتعلق بإدخال الخدمات التخصصية الدقيقة.

تراس فريق الطب العلاجى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى علاوة على الدكتورة مروة عفيفى مسئول وحدة المستلزمات والدكتور اسامة عباس مشرف المستشفي

شمل المرور تفقد أقسام العنايات والمناظير والاستقبال وأعمال تجهيز قسمى علاج التصلب المتعدد وإذابة الجلطات المخية الجددين ليكونوا ضمن الخدمات المتخصصة التي يتم التجهيز لتوفيرها لاول مرة بالمستشفي.

وتابع الزيارة بتفقد قسم الكلي الصناعي ووحدة معالجة المياه والتأكد من جودة الخدمة المقدمة لافتا إلى مراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة والمعممة من وزارة الصحة.

و عقب الجولة تم نتظيم يوم علمي بحضور اطباء المستشفي لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد وأهميته فى تحديد علاقة متوازنة بين الطبيب والمريض.

كما ألقى الدكتور سامة ابراهيم الشحات استشاري امراض الكلي وسفير الجمعية العالمية لامراض الكلي محاضرة علمية عن كيفية التعامل مع حالات الفشل الكلوي وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية واستشاري امراض الكلي محاضرة أخرى عن كيفية تقييم وقراءة تحليل الغازات بالدم وأهميته في التعامل مع كافة حالات الطوارئ والحرجة.

