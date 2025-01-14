جمعية الأورمان توزع 350 بطانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

وزعت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم 350 بطانية على عدد من أهالي قرى أبو كساه، شكشوك، زيد، سنرو البحرية، النصارية، والصعايدة، التابعة لمركز أبشواي.

تأتي هذه المبادرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، وتهدف إلى تخفيف معاناة غير القادرين مع دخول فصل الشتاء.

دعم شامل للأسر الأكثر احتياجًا

أكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، على التزام الوزارة بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء المحافظة، خاصة مع الأجواء الشتوية الباردة التي تزيد من معاناة العديد من الأسر.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء يتم سنويًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة في القرى والنجوع، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن المبادرة هذا العام جاءت برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بهدف توسيع نطاق الدعم ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.



وأشار اللواء شعبان إلى أن جمعية الأورمان تُطلق ثلاث حملات خيرية موسمية سنويًا، تشمل توزيع بطاطين الشتاء مع بداية فصل الشتاء، وكراتين المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان، ولحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن هذه الحملات تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة.

تعكس هذه المبادرة التزام الجمعية بتقديم الدعم المستمر للأسر الأولى بالرعاية، مما يبرز دور التكافل المجتمعي في مواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.