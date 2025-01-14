رمضان 2025.. تعرف على أبطال مسلسل "النص" لـ أحمد أمين

الفجر الفني
أحمد أمين
أحمد أمين

يشارك الفنان أحمد أمين في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسله الجديد، الذي يحمل اسم "النص"، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وينتمي لنوعية أعمال الفانتازيا.

 

ومن المقرر أن يشارك البطولة بجانب أحمد أمين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: صدقي صخر، ركين سعد، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، والعمل من إخراج حسام علي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

أحمد أمين 

 

 

آخر أعمال أحمد أمين 



وكان آخر أعمال أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

 


أبطال مسلسل الصفارة 



وشارك فى بطولة مسلسل الصفارة: طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

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أسماء أبو اليزيد تشارك في مسلسل النص رمضان 2025
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