علي غزال أمام القضاء: غدا نظر معارضته في قضايا النصب والشيكات دون رصيد

حوادث
علي غزال
علي غزال

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة  غدًا 15 يناير لنظر معارضة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال على الأحكام الغيابية الصادرة ضده في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

تفاصيل القضية

ألقت الشرطة القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام قضائية غيابية ضده، وتم ترحيله إلى المحكمة. تشير التقارير إلى تورطه في قضايا نصب تتعلق بصفقة هواتف محمولة مستوردة من أوروبا، حيث قام بتحرير شيكات دون رصيد والاستيلاء على أموال المجني عليهم.

تصريحات محامي المجني عليهم

أوضح محمد رشوان، محامي المجني عليهم، أنه تقدم بعدة بلاغات ضد علي غزال، متهمًا إياه بإيهام الضحايا بصفقات وهمية، مما أدى إلى تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.

خلفية الأحكام

كشفت التحقيقات أن علي غزال تهرب من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًا، شملت قضايا تبديد وإيصالات أمانة. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من لاعبين وأفراد آخرين، تفيد بأن اللاعب كان يستثمر أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح لم يتم تسديدها لاحقًا.

الإجراءات الأمنية

تحرك رجال المباحث سريعًا بعد تلقي البلاغات، ليتم القبض على اللاعب، ومن المتوقع أن يقدم معارضة على الأحكام الصادرة ضده أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة في الجلسة المقبلة.

 

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