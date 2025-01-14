لتنفيذ توصياتها.. مجلس النواب يُحيل 30 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، 30 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبات إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وجاءت التقارير كالتالي:



1- النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إضافة مميزات للمؤسسة القومية لتيسير رحلات الحج والعمرة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى للعمل طوال العام والتعاقد مع الجمعيات الخيرية لتنظيم رحلات للأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية.



2- النائب نرمين بدراوي، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى على قطعة أرض زراعية تابعة لقرية زاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس- محافظة الجيزة.



3- النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة الشراقوة البحرية بمركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ على قطعة أرض زراعية.



4- النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن استثناء الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بأقسام معينة بالكليات المرشحين لها وغير متوفرة داخل نطاق التوزيع الجغرافى وإلحاقهم بهذه الأقسام بأقرب جامعة لمحل إقامتهم.



5- النائب إبراهيم نظير، بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض زراعية لإنشاء مجمع مدارس تجريبية لجميع المراحل التعليمية – مدينة القوصية – محافظة أسيوط.



6- النائب محمد بهجت الصن، بشأن تفعيل إنشاء المدرسة اليابانية – مركز أرمنت – محافظة الأقصر.



7- النائبة ريهام عبد النبى، بشأن إنشاء قسم جديد (طاقة شمسية) داخل مدرسة كلح الجبل الفنية الصناعية المشتركة – بمركز ومدينة ادفو- محافظة أسوان.



8- النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد الكوبري القديم بمدينة البدارى أسيوط- محافظة أسيوط.



9- النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء كوبرى مشاه معدنى أعلى السكه الحديد والترعة الابراهيمية أمام طريق مير- بمركز القوصية- محافظة أسيوط.



10- النائب إبراهيم عويس، بشأن سرعة إنشاء كوبرى علوى للسيارات على الطريق الزراعى أمام مدخل قرية سنديون بمركز قليوب- محافظة القليوبية.



11- النائب سامى توفيق، بشأن إنشاء كوبرى بناحية قرية منشأة الأمراء – مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.

12- النائب خالد الخطيب، بشأن إنشاء كوبرى عند الكيلو (107) للسيارات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى لخدمة قرى الإنطلاق بمركز وادى النطرون- محافظة البحيرة.

13- النائبة ريهام عبد النبى، بشأن توفير قطعة أرض بديلة لسوق الأربعاء بمركز ومدينة إدفو- محافظة أسوان.



14- النائب السيد الخضر جوهر، بشأن عمل حيز عمرانى لقرى مركزى طلخا ونبروه – محافظة الدقهلية.



15- العضوان أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن إنشاء مجمع خدمات وموقف سيرفيس ومبنى لديوان عام حى العامرية ثان وسوق للباعة الجائلين، بالأرض التى تم تخصيصها لصالح وزارة الاتصالات – محافظة الإسكندرية.



16- النائب طه الناظر، بشأن سرعة إنشاء موقف مغاغة والفنت ببندر الفشن بجوار المدرسة الفكرية- محافظة بني سويف.



17- النائب على البدرى الملاوي، بشأن إنشاء القسم العلمى بمعهد فتيات نجع السايح الأزهرى- مركز ادفو – محافظة أسوان.

18- النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز أمومة وطفولة بقرية تمى الأمديد – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.



19- النائبة نرمين بدراوى، بشأن تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية بقرى (المنوات – زاوية أبو مسلم – نزلة الأشطر – طموه) – محافظة الجيزة.



20- النائب السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مكتب تأمينى لخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات للقطاع العام والخاص والحكومى وخلافه بمدينة طلخا – محافظة الدقهلية، وذلك على أرض ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.



21- النائب إبراهيم عويس، بشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة ووزارة المالية للبدء في إنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقًا) بالقاهرة الجديدة – محافظة القاهرة.

22- النائب أحمد إسماعيل، بشأن تحويل مركز طبى النهضة الجديد إلى مستشفى لجراحات اليوم الواحد – محافظة القاهرة.



23- النائب إلهامى البارودى، بشأن إحلال وتجديد ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جرجا العام بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.



24- النائب بلال حامد النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية C.T لمستشفى الرحمانية المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية – محافطة البحيرة.



25- النائبة ميرفت عبد العظيم، بشأن سرعة تجهيز مستشفى الرمد بمحافظة الفيوم.



26- النائبة هناء سرور، بشأن توفير أجهزة تحاليل بعيادات التأمين الصحى – محافظة المنوفية.



27- النائبة منى عمر، بشأن سرعة تطوير حديقة الحيوان بمحافظة الأسكندرية.

28- النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن تركيب ماكينات صراف آلى (ATM) بمدينة وقرى كفر الدوار – محافظة البحيرة.

29- النائب مجدي الأمير، بشأن سرعة البدء فى إنشاء سوق حضارى بمدينة المنزلة على قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى – محافظة الدقهلية.



30- النائب علي البدرى، بشأن إنشاء كورنيش للنيل (ممشى مصر) من مدينة البصيلية بحرى المعمارية حتى نهاية نجع السايح مركز إدفو – محافظة أسوان.