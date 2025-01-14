تنظيم ندوة إرشادية عن مكافحة حشائش القمح بقرية موشا بمركز أسيوط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن مديرية الزراعة بقيادة خميس محمد علي وكيل الوزارة نظمت ندوة إرشادية عن مكافحة حشائش القمح بمركز أسيوط الجمعية الزراعية بموشا وبحضور عدد من المزارعين وذلك في إطار حملة مكافحة الحشائش في محصول القمح بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديرية الزراعة بأسيوط والإدارة العامة للمكافحة بالمديرية والمعمل المركزي لبحوث الحشائش ومكافحة جنوب الصعيد حيث تناولت الندوة مشاكل وأضرار الحشائش والمكافحة المتكاملة لمكافحة الحشائش وأهم التوصيات الفنية الصحيحة والمتبعة في مكافحة حشائش القمح وكيفية التعرف على عبوات مبيدات الحشائش المغشوشة والغير مسجلة وكذلك التنويه عن أهم مبيدات الحشائش والتي قامت بتوفيرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وجاء ذلك بحضور الدكتور وائل مصطفى عارف باحث بالمعمل المركزي للحشائش والمهندس محمد حسانين مدير الإدارة الزراعية بمركز أسيوط ومهندسي الإدارة العامة لمكافحة الآفات بالمديرية والمهندس عبد الرحيم البدرى من مكافحة جنوب الصعيد، كما إن وكيل الوزارة قد قام بتفقد زراعات القمح والزراعات الشتوية بمركز أسيوط ومركز منفلوط يرافقه الدكتورة شيرين حسين علي مدير عام المكافحة حيث تم تفقد الزراعات قمح، وثوم، وبطاطس بمركزي أسيوط ومنفلوط.