موعد أذان المغرب اليوم في مصر.. وفضل صيام الأيام البيض من شهر رجب 1446

فرصة عظيمة لتكسب أجر صيام الدهر

تعتبر الأيام البيض من شهر رجب من الفرص الثمينة التي ينصح المسلمون باغتنامها، حيث يُستحب صيامها لما ورد عن النبي ﷺ من فضلها العظيم. الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وسُميت بهذا الاسم لبياض قمرها ليلًا وبياض شمسها نهارًا.

مواعيد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14-1-2025

إليكم مواقيت أذان المغرب للصائمين في الأيام البيض من شهر رجب، والتي توافق اليوم الرابع عشر منه:

مواقيت الصلاة في بعض المدن المصرية:

القاهرة : موعد أذان المغرب 5:16 م.

: موعد أذان المغرب 5:16 م. الإسكندرية : موعد أذان المغرب 5:17 م.

: موعد أذان المغرب 5:17 م. الإسماعيلية : موعد أذان المغرب 5:11 م.

: موعد أذان المغرب 5:11 م. شرم الشيخ : موعد أذان المغرب 5:08 م.

: موعد أذان المغرب 5:08 م. أسوان: موعد أذان المغرب 5:20 م.

فضل صيام الأيام البيض

اتباع سنة النبي ﷺ

روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

«من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد صام الدهر كله» (رواه النسائي).

كما أوصى النبي ﷺ بصيام الأيام البيض تحديدًا؛ حيث قال:

«صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، وأيام البيض: صبيحة ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر» (رواه النسائي).

أصل تسمية الأيام البيض

الأيام البيض هي الأيام التي يكون فيها القمر بدرًا مكتملًا، مما يضفي على لياليها بياضًا وبهاءً. ووُصفت الأيام بالبياض مجازًا؛ نسبةً إلى لياليها المضيئة بنور القمر الكامل.

صيام الأيام البيض.. طريقك للأجر العظيم

قال رسول الله ﷺ: «هن كهيئة الدهر»؛ أي أن صيام الأيام البيض يعادل صيام الدهر من حيث الأجر، لما في ذلك من تقوى ومداومة على العبادة.

دعوة للاقتداء بسنة النبي ﷺ

اغتنم الفرصة، وابدأ بصيام الأيام البيض من شهر رجب، فهي من أعظم العبادات التي تُقرّب العبد من ربه. اجعلها عادة شهرية واقتدِ بالنبي ﷺ في صيامه لهذه الأيام المباركة.