محافظ القليوبية يتفقد منافذ متنقلة للسلع والمنتجات الغذائية بمدن وأحياء المحافظة 

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من مبادرة هيئة إصلاح الأراضي لإطلاق منافذ متنقلة للسلع والمنتجات الغذائية بمدن قليوب والخصوص وشرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة والخانكة والخصوص وشبين القناطر.

وتشمل عدد من السيارات المحملة بالمنتجات والسلع الغذائية المختلفة، إلى محافظة القليوبية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتفقد محافظ القليوبية سيارات السلع والمكونة من 25 سيارة وتحتوي على منتجات (بيض - لحوم بلدية- أرز - بلح - عسل نحل - وزيت قلي - زيت زيتون - خل - صلصه طماطم)، وسيتم بيع طبق البيض بسعر 145 جنيه وكيلو اللحم البلدي 280 جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير منتجات بأسعار مخفضة وبجودة عالية، حيث أثنى المحافظ على المنتجات المعروضة وجودتها، مشيرا أن هذه السيارات تعد الدفعة الاولي وسيتم التنسيق لإرسال باقي الدفعات لتغطية مدن وأحياء المحافظة.

وأشار محافظ القليوبية، أنه خلال الفترة المقبلة ستكون تلك السيارات موجودة بجميع مدن وأحياء المحافظة،مع الاستمرار في الحملات التموينية على الأسواق لتوفير السلع وضبط الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأعلن محافظ القليوبية، أن المرحلة المقبلة التنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة منافذ ثابتة لهذه المبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في كافة مدن وأحياء المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم الآن الاستعداد لاقامة معارض أهلا رمضان والتي سيصل عددها هذا العام قرابة الـ 90 معرض.

واستمع المحافظ إلى شرح وافي من مسئولي هيئة الإصلاح الزراعي عن تفاصيل الحملة وأهدافها والمواد الغذائية المعروضة، بالإضافة إلى بيع اللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة.

وأعطى إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو الأماكن المخصصة للبدء في عملية البيع، وأشاد المحافظ بتنفيذ تلك القوافل التي أسهمت في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالأسواق.

ومن جانبه اكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار التنسيق مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأشار الفولي، إلى أنه جرى إرسال نحو 25 سيارة محملة بمنتجات وسلع القطاعات الإنتاجية بوزارة الزراعة: الإصلاح الزراعي، قطاع الإنتاج، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الزراعات المحمية، المجالس الزراعية، حيث تشملت تلك المنتجات: بيض المائدة، اللحوم، الدواجن، الألبان ومنتجاتهم، فضلا عن منتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات، وأشار إلى أن جميع السلع والمنتجات التي يتم ضخها بالسيارات يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل من ٢٥٪ إلى ٣٠٪ عن مثيلاتها بالأسواق.

تفقد السلع

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