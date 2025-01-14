صور الأقمار الصناعية وتحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية للسائقين

شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية استمرار الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح المبكر.

طقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، مع استمرار الطقس المائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد : طقس مائل للدفء نهارًا.

: طقس مائل للدفء نهارًا. جنوب سيناء وجنوب الصعيد : طقس دافئ خلال ساعات النهار.

: طقس دافئ خلال ساعات النهار. الليل والصباح الباكر: شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مع احتمالية تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 24 13 الإسكندرية 22 10 مطروح 21 11 سوهاج 25 10 قنا 27 11 أسوان 28 12

نصائح هيئة الأرصاد للسائقين

القيادة بحذر شديد على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في ساعات الصباح المبكر. الالتزام بالسرعات المقررة وتقليل السرعة في المناطق التي تعاني من انخفاض الرؤية. تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية لتحسين الرؤية. تجنب التوقف المفاجئ أو القيادة على حواف الطرق.

توقعات الطقس لبقية الأسبوع