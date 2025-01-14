زراعة أشجار ورفع المخلفات بحي غرب أسيوط

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قامت بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة عدد من أشجار الفيكس بجوار سور الجامعة التكنولوجية الألمانية بشارع مستشفى جامعة أسيوط بنطاق حي غرب أسيوط.

 

 فضلًا عن نظافة ورفع مخلفات القمامة من صناديق وحاويات القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكانية

 

 وذلك بمشاركة نواب رئيس الحي وبالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بقيادة المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وإدارة المخلفات الصلبة بحي غرب ومسئولي النظافة وأقسام الزراعة والرصد والمتابعة والتوعية والتواصل.

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