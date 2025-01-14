عاجل - تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان

أخبار مصر
الدكتور هشام المتولي
الدكتور هشام المتولي ستيت

قالت الهيئة المصرية للشراء الموحد، إنه تم تعيين الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيسًا للهيئة المصرية للشراء الموحد بدرجة وزير، خلفًا للواء طبيب بهاء الدين زيدان.

كان الدكتور هشام ستيت يشغل العديد من المناصب أبرزها نائبا لرئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين، وقبلها تولى العديد من المناصب القيادية أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة الجمهورية للأدوية.

يُذكر أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تلعب دورًا محوريًا في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية في مصر.

وينص قانون إنشاء الهيئة رقم ١٥١ لسنه ٢٠١٩، على أن تتولى، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.

ونصت المادة 11 من قانون الهيئة، على أن يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويًا بالاتفاق مع وزير المالية.

الهيئة المصرية للشراء الموحد هشام المتولي ستيت بهاء الدين زيدان قانون الهيئة رقم 151 لسنة 2019 المستحضرات الطبية المستلزمات الطبية الإمداد والتموين الطبي إدارة التكنولوجيا الطبية تعزيز المنظومة الصحية وزارة المالية الموازنة المستقلة حساب الخزانة الموحد توفير الادويه الجودة العالية الأسعار المناسبة تطوير القطاع الصحي شركة الجمهورية للأدوية المناصب القيادية نظام الشراء الموحد

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عاجل - تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان