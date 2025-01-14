إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق بحي شرق أسيوط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بإن الوحدة المحلية لرئاسة حي شرق برئاسة عيون ابراهيم رئيس الحي قامت بشن حملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بنطاق الحي بمتابعة محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نائبي رئيس الحي وقسم الإشغالات والتراخيص والمرافق حيث استهدفت الحملة منطقة الازهر بالوليدية والشوارع المحيطة له وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية

مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.