110عمود إنارة بالطاقة الشمسية..تفاصيل أعمال تجميل مدينة السلوم بمطروح

أوضح سعيد الملاح رئيس مدينة السلوم أنه تم إنهاء وأعمال الصيانه لعدد 110عمود إنارة بالطاقة الشمسية بطول 4كم بمدخل المدينة لتوفير الإضاءة على طول الطريق،كما تم تنظيم حملة نظافة ورفع المخلفات والقمامة بالشارع الرئيسي بالمدينة والشوارع الجانبية وتم رفع كمية 40 طن مخلفات وقمامة

كما تم تنظيم حملة تموينية والمرور على عدد من المحال التجاريه وتحرير 12 محضر مخالفة

وجارى التنسيق مع ممثلى جميع الجهات المنفذة للمشروعات بالمدينة والوقوف على نسب التنفيذ لتذليل العقبات والإسراع بها لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

هذا وتكثف مراكز ومدن محافظة مطروح جهودها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ الأعمال والإصلاح والصيانة المستمرة بما يعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والشكل الحضارى.