تنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بمدينة أبوتيج فى أسيوط

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز وإشراف نواب رئيس المركز قد قامت بتنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات المباني بالطرق والشوارع الرئيسية بمركز أبوتيج حيث استهدفت الحملة رفع وإزالة المخلفات والتراكمات من خلف محطة الكهرباء أمام مستشفى أبوتيج المركزي 

 

فضلًا عن رفع وإزالة مخلفات القمامة من مناطق مدينة أبوتيج شارع أبو مقار والطريق السريع قبلي وشارع بابور النور والقفاصين وشارع أبو الحجاج والمدشة والطريق الزراعي وشارع سيتي سكان بجوار بنك مصر والطريق الزراعي ومنطقة غرب السكة الحديد بجوار ورشة البلاط ومنطقة مساكن الشعبية أمام الرعاية الصحية؛ ونقلها إلى المقالب العمومية بعيدًا عن الكتلة السكانية وذلك بمشاركة تامر عبد القوي مدير المتابعة وناصر حالوش مدير المخلفات الصلبة وأحمد حربي مدير الحديقة وأبو القاسم حنفي مدير النظافة ومحمد سامح مشرف النظافة ومسؤول الحملة الميكانيكية ومسؤولي النظافة ومسؤول الحملة الميكانيكية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية كـ ( الجليدر واللوادر والقلابات والحاويات وسيارات الكنس الآلي) 

مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة

اسيوط الحديقة الحم الحمل الحملة الحملة الميكانيكية الخدم الخدما الحج الحجاج الحد الحديد الخدمات الدعم الدي الديب التراكمات الجليد الحاويات الـ الب البلاط الرئيسية إله أشر الرئيسي إشراف افة الرئ الرئيس استهدفت استخدام السريع الرعاية الصحية

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