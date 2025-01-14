رئيس "مياه المنوفية" يجتمع برؤساء القطاعات والمديرين العموم

اجتمع اليوم المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديري الأفرع التابعة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين

ووجه، بضرورة متابعة مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وابلاغ الجهاز التنظيمي للمياه بكافة المشاريع التي تدخل الخدمة وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة لمديري الأفرع على كافة الأعطال التي قد تظهر في الشبكات والمحطات والتواجد على رأس العمل لحين الانتهاء من إصلاحها وعمل مسح ميداني شامل لجميع الوصلات المنزلية والأغطية الجاري إنشائها للتأكد من سلامتها قبل دخولها الخدمة والاشراف على تركيب الوصلات المنزلية والمواسير بالأقطار المناسبة لكل منطقة للحفاظ علي استدامة الخدمة للمواطنين.

وناقش استعدادات الشركة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والإجراءات التي يجري اتخاذها لتنفيذ المشروعات، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث تشمل المرحلة الثانية 126 قرية بعدد 3 مراكز " قويسنا – منوف – الباجور "

وأصدر تعليماته بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في مجال تحديد نسب الكلور والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام بها يُعد ضرورة ملحة للحفاظ على العامل من خلال تأمين بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب وملائم للعاملين حتى يتم توفير خدمة على أعلى مستوى تناسب تطلعات كافة المواطنين.

وطالب بضرورة تكثيف الجهود في حصر الوصلات الخلسة والتنسيق الكامل بين القطاع التجاري بالشركة وجميع رؤساء الافرع التابعة في تقدير كمية النزح الجوفى عند بناء الابراج الجديدة.

كما أكد، علي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي مُؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم المهندس محمد حلمى عمرو مدير فرع الشركة بالباجور للتميز في تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي قرية كفر الخضرة بمركز الباجور