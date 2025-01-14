وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

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وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف

تفقدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، صباح اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي دخلت يومها الرابع.

وأدى الامتحانات أكثر من 41 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي في مواد الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، موزعين على 93 مدرسة ثانوية بالمحافظة.

كما شهد اليوم امتحان أكثر من 157 ألف تلميذ بالصفين الخامس والسادس الابتدائي في مواد اللغة الأجنبية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم داخل 722 مدرسة، وفي المرحلة الإعدادية، أدى 152 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي العلوم واللغة الأجنبية داخل 463 مدرسة، وعلى مستوى التعليم الفني، واصل ما يزيد عن 46 ألف طالب امتحاناتهم بمختلف التخصصات في 54 مدرسة.

وخلال جولتها، زارت وكيل تعليم بني سويف، لجان مدرسة الشهيد محمد مبروك ومدرسة الشروق الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق بني سويف التعليمية، واطمأنت على انتظام سير الامتحانات ودخول طلاب الصف الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحان عبر التابلت، وتأكدت من جودة الأسئلة ومدى وضوحها ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، مؤكدة أهمية التعامل بحزم مع حالات الغش والشغب.

ووجهت وكيل تعليم بني سويف، بتوفير التيسيرات اللازمة لضمان انسيابية الامتحانات، مع استمرار التنسيق بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني المطلوب.

 

الاجتماعية الابتدائي الأول والثاني الثانوي التعليمات الوزارية الصفين الأول والثاني الثانوي الصفين الأول والثاني الصف الثاني الثانوي

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