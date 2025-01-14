أزمة نفسية..تفاصيل إنهاء طالب حياته قفزًا من شقته في الهرم

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إنهاء شاب حياته قفزا من شرفة منزله، بسبب مروره بأزمة نفسية في الهرم
 

انهى حياته قفزا

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص بمنطقة الهرم وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور على جثة شاب وبعمل التحريات وسؤال أهليته افادوا باقدامه على إنهاء حياته قفزا من شرفه منزله ومروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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