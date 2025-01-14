حريق محدود بشقة سكنية أعلى أحد البنوك بكورنيش النيل في بني سويف

اندلع حريق في شقة سكنية تقع أعلى أحد البنوك التجارية على كورنيش النيل بمحافظة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية على الفور، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق السكنية والمناطق المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حريق هائل في شقة سكنية أعلى فرع بنك أبو ظبي على كورنيش النيل، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران ومحاصرتها.

وتسعى الجهات المختصة للتعرف على أسباب الحريق والحد من الخسائر المادية والبشرية، وأكدت الحماية المدنية أنها تعمل بكل طاقتها وتم السيطرة على الموقف ومنع تصاعده.