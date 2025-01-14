إنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لدعم خطط الدولة بمجالات التأمين بالجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وذلك بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة أن المركز يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة وذلـك عـبر شبكة موحدة تعـد المحـور الرئيسى لاتصـالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث.

واضاف محافظ الجيزة أن المركز سوف يحقق التعـاون والتكامــل بين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة والحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء الماليـة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الجهات.

وأضاف محافظ الجيزة أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة يهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عناصر الإستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحمايـة الصـحة العامة والبنيـة الأساسية وحمايـة الممتلكات العامـة والخاصة وتقليل الخسـائر الاقتصادية والإجتماعية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الدولة تولى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتمامًا بالغًا لأنهـا تـدعم جهودهـا في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهوريـة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات على مستوى الدولة .

وجاء في قرار محافظ الجيزة تكليف سماح محمد عفيفي مديرًا للمركز ومحمد سعيد عويس مسئول نظم المعلومات وعلي صبحي وهبه مسئول موزع المهام لجهاز اللاسلكي وعمر علي اسماعيل مسئول جهاز التحكم بالصوت والصورة وعبد الرحمن محمد مسئول منظومة كاميرات المراقبة.