بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يضع حجر أساس أول مدرسة دولية بالمحافظة

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محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حجر الأساس لأول مدرسة دولية للغات بالمحافظة، في مدينة بني سويف الجديدة، بتكلفة 90 مليون جنيه.

جاء ذلك في حضور، كل من: الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والمهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وأوضح المهندس محمد ياسين، مدير الأبنية التعليمية ببني سويف، أن المدرسة ستقام على مساحة 20،435 مترًا مربعًا، بمبنى رئيسي بمساحة 1،680 مترًا مربعًا، وستضم 42 فصلًا دراسيًا تشمل كافة المراحل من رياض الأطفال حتى الثانوي العام، كما تتضم المدرسة على مرافق متكاملة، منها معامل مطورة، مكتبة، صالة رياضية، كافيتيريا، وغرف إدارية متنوعة، بالإضافة إلى دورات مياه موزعة لكل الفئات.

وأشاد محافظ بني سويف، بأهمية المشروع، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم بالمحافظة، ويدعم الجهود المبذولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم بمراحله المختلفة، مشيرا إلى أن المدرسة ستساهم في تخريج أجيال مؤهلة للتطور التكنولوجي ومواكبة متطلبات سوق العمل، مع توفير خدمات تعليمية بمعايير عالمية وبأسعار تناسب أولياء الأمور.

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة الاستعداد الجيد من كافة الجوانب الفنية والبشرية، وتسريع وتيرة العمل لتسليم المدرسة قبل بداية العام الدراسي 2025/2026، وتوفير وسائل مواصلات تسهل حركة الطلاب بين شرق وغرب النيل.

وأوضحت أمل الهواري، وكيل تعليم بني سويف، أن المدارس الدولية الحكومية تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة بشهادات دولية معتمدة مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية، مع تعزيز الهوية الوطنية من خلال تدريس اللغة العربية والتربية القومية والدينية، وبأسعار تناسب الجميع.

 

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