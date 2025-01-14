انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعداديّة للفصل الدراسي الأول بمطروح الأزهرية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادتين الابتدائيه والإعدادية، بمنطقة مطروح الأزهرية، وسط متابعات مكثفة لقيادات الأزهر بمطروح.

وتابع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية؛ سير امتحانات الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» للفصل الدراسي الأول من داخل لجان معاهد إدارة الحمام التعليمية الأزهرية، يرافقه فضيلة الشيخ عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام التعليمية، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بالامتحانات.

وحرص فضيلته على متابعة ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، مشيرًا إلى عدم وجود أي شكاوى منها، ونوه على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والاستقرار، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.



كما تابع فضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، لجان «النجيلة»، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، وانضباطها، مناقشا الطلاب في وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج، موجها تعليماته بضرورة التواصل مع غرفة عمليات المنطقة،أولاا بأول لمتابعة انتظام اللجان، والرد على أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية والذي بلغ عددهم( 2121)، طالب وطالبة، الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية والذي بلغ عددهم(1376 )، الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).