إدارة الأزمات وآليات التصدى للشائعات.. ندوة بمركز إعلام شبين الكوم

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جانب من الندوة
جانب من الندوة


أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وتحت رعاية رئيس قطاع الاعلام الداخلى الدكتور احمد يحى  حملة واسعة النطاق بعنوان (اتحقق قبل ماتصدق)
تهدف الحملة إلى مكافحة انتشار الشائعات والأخبار الزائفة وتضليل المعلومات عبر مختلف المنصات الرقمية.
فى هذا الاطار عقد مركز اعلام شبين الكوم برئاسة الاستاذة مها ابو حطب   صباح اليوم ندوة  بعنوان (إدارة الأزمات وآليات التصدى للشائعات) بمقر مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية
حاضر الندوة الدكتور سمير كرم وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالمنوفية 
أوضح خلالها مفهوم الشائعة بأنها خبر غير موثوق دون مصدر مسئول عن هذا الخبر ينتشر ويؤثر بشكل سلبى على الفرد والمجتمع نفسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذلك على السلوكيات والقيم.
وافاد بأن الشائعات اصبحت فى الوقت الخالى اكثر خطورة فى ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعى المعروفة بالسوشيال ميديا.
ولخص كرم اسباب انتشار الشائعات فى نقص المعلومات الرسمية والإستخدام الخاطئ لشبكات التواصل الاجتماعى وأن وجود الازمات يمثل بيئة خصبة لإنتشار الشائعات.
وأكد على دور الشباب فى التصدى للشائعات من خلال الإبلاغ عن الشائعات والأخبار الغير موثوقة للجهات المتخصصة من خلال وحدات أمن المعلومات بمديريات الأمن داخل الجمهورية، كذلك المساعدة فى توعية محدودى الخبرة من مستخدمى شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى بالمخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها عن طريق هذه المواقع.
وشدد كرم على أهمية ادارة الأزمات وآلياتها فى التصدى للشائعات من خلال التواصل السريع والشفاف مع الجمهور لتوضيح الحقائق ونفى الشائعات والتأكيد على أهمية بناء علاقات قوية مع وسائل الإعلام المختلفة لتقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة.
وفى ختام اللقاء أوصى كرم بضرورة عرض لقاءات حوارية مع الشباب لشرح وتوضيح الاخبار التى يثار حولها جدل من خلال متخصصين ومسئولين كل فى مجاله.
ادار اللقاء احمد نجم اخصائى اعلام بمركز اعلام شبين الكوم تحت اشراف الاستاذة مها ابو حطب مدير المركز

العامة للاستعلامات الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة

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