كشفت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، عن اهتمام مانشستر سيتي بمدافع الفريق فيتور ريس.

بالميراس يكشف عن اهتمام مانشستر سيتي بلاعبه فيتور ريس

وأكدت بيريرا أن النادي الإنجليزي قدم عرضا رسميًا لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، لكن العرض لم يكن كافيًا.

وأضافت أن المفاوضات بين الطرفين ما زالت مستمرة، مع تقدير العرض الأولي بنحو 40 مليون يورو، مشيرة إلى أن التوصل إلى صفقة ترضي جميع الأطراف سيكون أمرًا إيجابيًا.

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد رفض الكشف احتياجاته من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.