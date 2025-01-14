العراق ينافس السعودية في استضافة كأس السوبر الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يسعى العراق إلى منافسة السعودية في استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها، في خطوة تعكس الطموح المتزايد للدول العربية في تعزيز مكانتها الرياضية.

العراق ينافس السعودية في استضافة كأس السوبر الإسباني

وقد كشفت تقارير صحافية عراقية عن وجود مفاوضات جادة بين العراق ورابطة الدوري الإسباني لاستضافة البطولة، وذلك خلال زيارة خافيير تيباس رئيس رابطة "الليجا" إلى بغداد أمس الاثنين.

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هذه الجهود تأتي في إطار الاتفاقية بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الاسباني، التي أسفرت عن تعيين الإسباني خيسوس كاساس مدربًا لمنتخب العراق.

الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من السوبر الإسباني، توج بها فريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك بعدما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (5-2).

 

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