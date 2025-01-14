النيابة الإدارية تحقق في تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

باشرت النيابة الإدارية بطما  التحقيق في واقعة تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما بمحافظة سوهاج.

حيث تلقت النيابة الإدارية بطما بلاغ الإدارة التعليمية بطما بشأن رصد إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لتسريب الامتحانين، وإخطار إدارة طما بالواقعة، وإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وما استتبع ذلك من قيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، حيث صدر قرار  الدكتور محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية.

هذا وقد باشر التحقيقات في البلاغ السيد المستشار الحسيني مصطفى الجندي، بإشراف المستشار حسين أبو راية - مدير النيابة، إذ قررت النيابة استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما، وأعضاء لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، للاستماع لشهادتهم تفصيلًا حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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