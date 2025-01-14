التأمين الصحي الشامل بالاشتراك مع (جايكا) اليابانية تؤكدان التزامهما المستمر بتطوير المنظومة



- في اليوم الثاني المؤتمر الختامي لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل في مصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالاشتراك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تؤكد التزامها المستمر بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والاستفادة من التجارب الدولية لضمان تقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة تواكب رؤية القيادة السياسية وتطلعات المصريين.

- الحلقات النقاشية والعروض التقديمية لممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووكالة الجايكا، تسلط الضوء على الخبرات المكتسبة والإنجازات التي تحققت من خلال المؤتمر الختامي لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل تحت شعار "الدروس المستفادة ومخرجات المرحلة".

- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تكثف جهودها من أجل ادماج القطاع الخاص للتحسين المستمر من كفاءة المنظومة

- الهيئة تؤكد على ان الاستدامة المالية للمنظومة تعتمد على تنوع مصادر تمويلها.

- حملات التوعية للهيئة بالاشتراك مع الجايكا في محافظات تفعيل المنظومة نجحت في تشكيل وعي مجتمعي وأدت إلى زيادة نسب التسجيل والاشتراك في المنظومة.

- بناء قدرات الكوادر البشرية، والتحسين المستمر في بيئة العمل، يعد حجر الزاوية في تقديم خدمات عالية الجودة لصالح المواطنين.

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في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية، شهدت فاعليات المؤتمر الختامي لمشروع " تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل في مصر" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، سلسلة من العروض التقديمية لقيادات فروع الهيئة بالمحافظات والمركز الرئيسي التي عرضت أبرز إنجازات المشروع وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأقيم المؤتمر الختامي على مدار يومين، بحضور قيادات الهيئة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، ممثلي السفارة اليابانية، عدد من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، حيث تم استعراض عدد متنوع من العروض التقديمية عن نتائج المشروع الذي استمر على مدار ثلاث سنوات.

تضمنت العروض التقديمية ملخصًا لأهم الخبرات المكتسبة والسياسات التي تم تدشينها خلال فترة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة التي تم تبنيها لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير الكوادر البشرية. كما تناولت العروض تأثير التدريب على تحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية على مستوى الإدارات المركزية وفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظات التطبيق المستفيدة من التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دور التعاون المشترك بين الأطراف في تعزيز هذه الإنجازات وكذلك مستقبل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر والتعاون مع وكالة الجايكا في هذا الشأن. حيث شهدت الجلسات المتعددة على مدار اليومين عروض تفصيلية حول العديد من الجوانب:

- قام كل من الدكتورة نسرين حسن، مدير عام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد زغلول، من إدارة شئون المستفيدين بفرع بورسعيد، والدكتور أحمد عطية، مدير إدارة شئون المستفيدين بفرع الأقصر بالمشاركة مع السيد أوتاني ساتوشي من فريق الجايكا بتقديم عرض تقديمي وإدارة نقاش بعنوان "تطوير القدرات وتدريب الكوادر على المهارات الوظيفية في فروع الهيئة بالمحافظات"، كخطوة مهمة لتعزيز كفاءة العاملين في الفروع المختلفة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية.

- قدمت الدكتورة شيماء كامل والسيدة أونو نوبوكو من فريق المشروع "جايكا" عرضًا مفصلًا حول الهيكل العام للمشروع، بما في ذلك الإنجازات التي تم تحقيقها خلال مراحل تنفيذه، كما استعرضتا المكونات التي تم إعادة هيكلتها للمشروع، مثل التجارب التجريبية في المحافظات، تعزيز الحوكمة، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين.

- كذلك قام الأستاذ عمر إبراهيم من إدارة شئون الفروع برئاسة الهيئة بالتعاون مع الدكتورة نسرين حسن، مدير عام فرع بورسعيد، والدكتورة إيمان سيف الدين من فرع بورسعيد، باستعراض تطبيق منهجية 5S-KAIZEN لتحسين بيئة العمل.

- بمشاركة كل من الدكتورة رحاب علي عبد الوهاب مدير فرع الأقصر، والدكتور طارق عز الدين مدير فرع جنوب سيناء تم تقديم عرض تقديمي حول حملات التوعية التي تم تنفيذها في فرعي الأقصر وجنوب سيناء، بهدف التوعية والتسجيل وتحصيل الاشتراكات،

- استعرض الأستاذ شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين برئاسة الهيئة عرض تقديمي بعنوان "تعزيز الحوكمة من خلال تطوير دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارات الفنية بالهيئة: إدارة شئون المستفيدين نموذجًا"، حيث أوضح الانشطة والإنجازات المحققة في هذا المجال وأثرها في تحسين أداء إدارة خدمات المستفيدين.

- شارك كل من الدكتورة مروة فرج الله من الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، الدكتورة ميار راغب من الإدارة المركزية للمطالبات، والدكتور أحمد نور من الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، إلى جانب السيدة أونو نوبوكو من فريق الخبراء الياباني في جلسة حول أهمية بناء قدرات الكوادر البشرية، باعتباره حجر الزاوية في تقديم خدمات عالية الجودة، وفي هذا السياق، تم تقديم عرضًا مشتركًا بعنوان "دعم تعزيز نظام التطوير المستمر لقدرات العاملين".

- قدم الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية، عرضًا حول إنشاء نموذج تدريبي شامل لتعميم التجربة الناجحة في التدريب الوظيفي بمحافظتي بورسعيد والأقصر على باقي المحافظات، مؤكدًا على أهمية تطوير الكوادر المحلية لضمان استمرارية نجاح النظام الصحي الشامل.

- شهدت الجلسة الرابعة عرض تحت عنوان "الاستفادة من التجارب اليابانية”، استعرض فيه الأستاذ محمد وائل من وحدة المشروعات بوزارة المالية أهم الدروس المستفادة من الزيارات الدراسية التي تمت إلى اليابان، والتي تضمنت الاطلاع على أفضل الممارسات في تحسين الحوكمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير بيئة العمل في المؤسسات الصحية.

- كما شهدت فعاليات المؤتمر حلقة نقاشية تفاعلية مهمة بعنوان "استشراف آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل"، حيث تبادل المشاركون رؤاهم وخبراتهم حول مستقبل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر. شارك في النقاش نخبة من الخبراء المصريين واليابانيين، وهم: السيد ساتوشي إيدا من الاتحاد الوطني لجمعيات التأمين الصحي في اليابان، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور علاء حامد، خبير أول الصحة وقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والدكتورة رانيا حمود، مدير عام الإدارة العامة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، وأدار النقاش الدكتور موشيدا كييجي من فريق جايكا. وركزت المناقشات على عدد من المحاور الرئيسية، منها: رفع الوعي المجتمعي بأهمية التأمين الصحي الشامل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النظام، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية.

اختُتم المؤتمر بتكريم للقيادات وفريق عمل المشروع بالفرع الرئيسي المركزي للهيئة وفروع الهيئة بالمحافظات، حيث قامت قيادات كل من الهيئة ووكالة الجايكا بتكريم المشاركين الرئيسين بالمشروع وتقديم شهادات وتذكارات التقدير، وسط أجواء احتفالية تعكس روح التعاون الوثيق بين دولة مصر واليابان نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ذو مرونة وكفاءة واستدامة.