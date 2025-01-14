تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض برينتفورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

ينزل السيتي ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: ريكو لويس - ناثان آكي - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا

خط الهجوم: سافينهو – إرلينج هالاند - فيل فودين

ويحتل السيتي المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

